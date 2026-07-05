Пашинян: принятие новой конституции Армении остается в повестке

Принятие новой конституции Армении остается в повестке правящей партии «Гражданский договор». Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в обращении к нации в связи с Днем Конституции.

«Предвыборная программа большинства, сформированного по итогам выборов, также включает повестку принятия новой конституции», — сказал он.

Ключевое значение конституции, по словам Пашиняна, заключается в утверждении правопорядка, конституционного строя, а также «в обеспечении генезиса этого строя, его органической связи» с народом.

Конституция устанавливает правила жизни людей в стране, и важно, кто и как устанавливает эти правила, подчеркнул глава правительства республики.

Они должны быть установлены волей народа, свободным волеизъявлением народа, и это является важнейшей предпосылкой стабильности и развития государства. Это условие со времени обретения нашей независимости было существенно нарушено, и у народа Республики Армения нет ощущения, что установленный в стране правопорядок исходит от него самого», - считает Пашинян.

На этой неделе парламент Армении принял поправки в избирательный кодекс, которыми устанавливается ценз для участия граждан в голосованиях на парламентских выборах и референдумах.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.