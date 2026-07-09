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Политика

В Армении задержали члена оппозиционной партии

Задержана член оппозиционной партии «Мать-Армения» Арегназ Манукян
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Правоохранительные службы задержали члена оппозиционной партии «Мать-Армения» Арегназ Манукян. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил ее адвокат и однопартиец Манук Сукиасян.

«Несколько минут назад была подвергнута приводу член правления партии «Мать-Армения» Арегназ Манукян», — написал он.

На парламентских выборах 7 июня Манукян баллотировалась по избирательному списку партии «Процветающая Армения». В июне сотрудники Следственного комитета республики провели обыск в доме Манукян. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении арестованного лидера «Матери-Армении» Андраника Теваняна, которого обвиняют в госизмене и шпионаже.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее в Армении задержали сотни сторонников Карапетяна.

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