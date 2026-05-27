Песков: говорить о диалоге с ЕС можно будет после паузы в переговорах по Украине

Говорить о диалоге с Европой можно будет только после того, как завершится пауза в переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Посмотрим, когда эта пауза завершится и продолжится процесс переговоров [по Украине], потом можно будет уже о чем-то судить», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что полноценный переговорный процесс с европейцами пока не начат.

В этом же интервью Песков заявил, что переговоры с европейцами, так или иначе, придется начинать, поскольку без них невозможно обсуждать будущую архитектуру безопасности. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия и президент Владимир Путин открыты к этим переговорам. В то же время Европа только сейчас «начала созревать».

До этого итальянский политолог Натали Точчи заявила, что обсуждения европейцами вопроса о том, кто может стать переговорщиком с Россией, пусты и не имеют смысла, поскольку никаких переговоров пока не предвидится.

Ранее Захарова заявила, что переговорщик с Россией от лица ЕС должен пользоваться доверием у своего народа.