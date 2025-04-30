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Путин предрек улучшение отношений между Россией и Европой

Путин: отношения России с Европой рано или поздно восстановятся
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Михаил Метцель/РИА Новости

Отношения России со странами Европы рано или поздно восстановятся. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые», передает сайт Кремля.

«У меня нисколько нет сомнений, что у нас рано или поздно восстановятся отношения с Европой. Это безусловно. В том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые и родились, и выросли в Испании», — сказал глава государства во время разговора с координатором международного движения «Бессмертный полк» в Испании, организатором шествий в Мадриде Викторией Самойловой.

Помимо этого, российский лидер заявил, что в Европе проживает много людей, которые разделяют позицию РФ. При этом, по его словам, лишь немногие люди не боятся давления официальных властей и «имеют дерзость» высказывать свою точку зрения и показывать, что она у них есть.

Также в ходе разговора Путин согласился встретиться с координаторами «Бессмертного полка». Президент России отметил, что для проведения встречи необходимо выбрать ее формат и подобрать время.

Ранее Путин заявил, что России нужен «интернационал победителей».

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