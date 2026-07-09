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Политика

Главный оппонент Бернэма отказался от борьбы за пост премьера Британии

Sky News: соперник Бернэма Карлсон вышел из гонки за пост премьера Британии
Carlos Jasso/Reuters

Бывший заместитель министра обороны Великобритании Алекс Карлсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра, призвав однопартийцев сплотиться вокруг бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема. Об этом экс-военный чиновник заявил в эфире телеканала Sky News.

Карлсон заявил, что трехмесячная внутрипартийная кампания сейчас не отвечает интересам партии. После объявления Кир Стармера о намерении покинуть пост Бернем остается единственным кандидатом. Если других претендентов не появится, он может стать премьер-министром уже 20 июля.

22 июня Кир Стармер объявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии. В обращении на Даунинг-стрит он заявил, что «с достоинством» принимает мнение своей фракции. Стармер сообщил, что уже проинформировал о своем решении короля Карла III.

По данным газеты The Telegraph, уходящий в отставку Стармер оставляет своему преемнику Энди Бернему «финансовую дыру», не представив план по расходам на оборону. Отмечается, что из дополнительных £15 млрд ($19,8 млрд), заявленных на оборонные нужды, пока обеспечено финансирование только £10,3 млрд ($13,6 млрд). Таким образом, перед Бернемом стоит неотложная задача — найти еще £4,7 млрд ($6,2 млрд).

Ранее сообщалось, что правительство Британии обойдется без важных решений до смены премьера.

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