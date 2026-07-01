Стармер оставит преемнику дефицит в размере почти £$6,2 млрд на оборону

Telegraph: уходящий Стармер не предупредил о финансовой дыре в плане на оборону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявивший об уходе с поста главы правительства, оставил своему преемнику Энди Бернэму «финансовую дыру», не представив план по расходам на оборону. Об этом пишет газета Telegraph.

Отмечается, что из дополнительных £15 млрд ($19,8 млрд), заявленных на оборонные нужды, пока обеспечено финансирование только £10,3 млрд ($13,6 млрд).

«Таким образом, перед Бернэмом, который через несколько недель должен стать премьер-министром, стоит неотложная задача — найти еще £4,7 млрд ($6,2 млрд — «Газета.Ru») для выполнения обязательств по оборонным расходам», — говорится в публикации.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что его партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее сообщалось, что правительство Британии обойдется без важных решений до смены премьера.