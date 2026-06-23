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Политика

Британское правительство обойдется без важных решений до смены премьера

Sky News: кабмин Британии отказался принимать важные решения без нового премьера
pixabay.com

Кабинет уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера приостановил все новые крупные политические инициативы до назначения его преемника. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление официального представителя Даунинг-стрит.

Как пояснил представитель премьера, министры не будет принимать новых решений о крупных расходах или запускать новые значимые законопроекты. Глава правительства, покидающий свой пост, согласился с этим принципом, чтобы не связывать руки своему преемнику, который будет избран в ходе начавшейся внутрипартийной гонки лейбористов.

Однако из этого правила сделано исключение для давно ожидаемого плана оборонных инвестиций (Defence Investment Plan, DIP). Вопреки заморозке других решений, Стармер намерен утвердить и опубликовать этот документ до саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7 июля. Это решение уже вызвало трения с его вероятным преемником Энди Бернемом, чьи сторонники считают, что столь важный стратегический вопрос должен решать новый глава кабмина.

Одновременно с этим решили отложить другое ключевое внешнеполитическое событие: запланированный на 22 июля саммит Великобритании и Евросоюза, на котором должна была быть заключена сделка по «перезагрузке» отношений после Brexit, был перенесен по инициативе Еврокомиссии. Там заявили, что пересмотрят сроки в контексте британских внутриполитических преобразований. По данным FT, это вызвало раздражение у лондонских дипломатов.

Ранее в Госдуме предрекли крах будущему премьеру Британии.

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