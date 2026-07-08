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Политика

Украину назвали подстрекателем войны с Россией

Политик Медведчук: Украина Зеленского является подстрекателем войны с Россией
РИА Новости

Украина является подстрекателем войны с Россией, а ее президент Владимир Зеленский «торгует» безопасностью Европы. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

По его словам, Израиль стал подстрекателем войны в конфликте с Ираном, в котором Трамп должен выбирать между «плохими» сценариями. Медведчук отметил, что весь коллективный Запад не смог навязать свою волю безъядерному Ирану, поэтому и с Россией сделать этого у него не получится.

«Украина Зеленского является подстрекателем войны с Россией, могучей атомной державой, последствия войны с которой трудно предсказать. <…> Подстрекательство Зеленского Вашингтон может только раздражать, а европейских подсвинков, желающих войны, — не слушать, поскольку неудача конфликта с Ираном создала огромный дефицит оружия, что ставит коллективный Запад в слабую позицию», — подчеркнул он.

По словам политика, в Европе и США сейчас «критически» не хватает вооружений, и поэтому они будут снабжать режим Зеленского оружием «по остаточному принципу», из-за чего ситуация для Украины «с каждым днем будет усугубляться».

Медведчук отметил, что сейчас Зеленский «торгует якобы безопасностью Европы», однако это — «чистый блеф».

«Именно он своей преступной политикой довел ситуацию до войны и открытого противостояния в регионе», — подчеркнул Медведчук.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что если состоится сделка по Украине, то Россия будет ей «довольна». Также он отметил, что Россия и Украина настроены на урегулирование конфликта, и назвал президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира «сложными личностями».

Ранее Медведчук рассказал, какое место террор занимает в политике Киева.

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