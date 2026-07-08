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Политика

В России предрекли новую войну между США и Ираном

Востоковед Сажин: прекращение перемирия между США и Ираном чревато новой войной
Daniel Cole/Reuters

Прекращение перемирия между США и Ираном, о чем заявил президент Дональд Трамп, может привести к возобновлению широкомасштабных боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Трамп выступил с заявлением о том, что мирный процесс приостановлен. Если учитывать, что Соединенные Штаты совершенно не уменьшили свой военный потенциал в Персидском заливе, то я думаю, что это выльется в серьезные боевые действия. Тем более, как мы знаем, Израиль выступал всегда против этого меморандума [между США и Ираном] и против переговоров с Ираном. Конечно, Израиль поддержит эту идею Трампа. Не исключено, что все это трансформируется в широкомасштабные боевые действия», — сказал он.

При этом, обратил внимание Сажин, и Соединенные Штаты, и Иран не заинтересованы в возобновлении полномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке, как это было в конце февраля. Трампу и республиканской партии в ноябре предстоят промежуточные выборы, и продолжение войны в Иране может негативно повлиять на их результат для сторонников президента Америки.

В то же время экономическая ситуация в Иране продолжает ухудшаться, что также не способствует желанию Тегерана возобновить боевые действия, отметил Сажин.

«Получается очень интересная ситуация, которую мы не можем на 100% прогнозировать», — подытожил эксперт.

8 июля Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует и в переговорах Вашингтона и Тегерана больше нет смысла.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.
 

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