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Политика

Стал известен ответ Украины на 28-пунктный мирный план Трампа

NYP: Украина отвергла мирный план Трампа из 28 пунктов
Ken Cedeno/Reuters

Украина в преддверии саммита НАТО в Анкаре отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и потребовала для себя лучших условий. Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на украинских чиновников.

«Украина отказалась от плана из 28 пунктов по прекращению войны с Россией и настаивает на более выгодных условиях», — говорится в публикации.

По информации издания, Киев хочет добиться для себя новых условий в связи с изменений ситуации на фронте. В статье утверждается, что Украина не рассматривает возможность встречи с представителями России для дипломатического урегулирования.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал мирный план американского лидера по Украине, который состоит из 28 пунктов. В нем говорится, что если Украина примет документ, то суверенитет страны будет защищен. Она получит гарантии безопасности от США, но с условиями, что пропишет в конституции отказ от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории. Среди ключевых требований также ограничение численности ВСУ и то, что Украина остается безъядерным государством. Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими. Херсон и Запорожье — «замороженными» на линии соприкосновения. Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Ранее Трамп заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».

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