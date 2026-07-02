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Политика

Министр обороны Украины направил письма в десятки стран с одной просьбой

Глава МО Украины отправил письма почти в 40 стран с просьбой о ракетах к Patriot
Andrii Nesterenko/Reuters

Министр обороны Украины Михаил Федоров направил письма почти в 40 стран с просьбой безотлагательно передать ракеты для систем ПВО Patriot на фоне удара возмездия ВС РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве Украины.

В МО Украины заявили, что нынешних запасов и заключенных договоренностей недостаточно для защиты неба, и республике «крайне необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot». В ведомстве утверждают, что «они есть на складах партнеров».

«Министр обороны Украины уже обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце – в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины», — говорится в заявлении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал союзников на Западе и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Глава государства заявил, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для ПВО. По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой «вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают» поддержку. ВСУ необходимы снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, заметил Зеленский.

Если бы союзники Киева вовремя предоставляли то, что обещали, ситуация была бы другой, считает политик.

Ранее в ВСУ заявили о критической нехватке ракет для Patriot после удара ВС РФ.

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