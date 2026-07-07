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Политика

В Кремле отреагировали на просьбы Зеленского поставить Украине ракеты НАТО

Песков: передача вооружений НАТО Киеву не помешает достижению Россией целей СВО
Сергей Гунеев/РИА Новости

Передача новых вооружений НАТО Киеву не воспрепятствует достижению целей России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Украина постоянно просит у Запада новые виды вооружений как оборонительного, так и наступательного характера. Однако это не может никак поменшать продолжению спецоперации, уверен представитель Кремля.

«Для нас (России – прим. ред.) остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами», – подчеркнул Песков, отметив, что при этом, в отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта, РФ продолжит СВО вплоть до достижения целей.

5 июля, во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев остро нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot. Он обратился к США и другим странам с просьбой ускорить поставки вооружения. По его словам, необходимые боеприпасы есть у союзников Киева, однако для их передачи требуется политическое решение, прежде всего со стороны США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru» «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Украины направил письма в десятки стран с просьбой о ракетах к Patriot.

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