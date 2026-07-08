Появилась информация о возможном скором визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

РИА Новости: Уиткофф и Кушнер могут в ближайшее время приехать в Россию

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время могут прибыть в российскую столицу. Об этом РИА Новости рассказал источник в дипломатических кругах.

Собеседник агентства отметил, что разговор об этом визите в Москву ведется достаточно давно и вроде речь шла о ближайшем времени.

6 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит Уиткоффа и Кушнера в РФ остается в повестке дня.

16 июня помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Кремль рассчитывает на то, что Уиткофф и Кушнер смогут посетить Москву после урегулирования конфликта с Ираном.

Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сроки визита Уиткоффа и Кушнера в РФ пока неизвестны.

Ранее Кремль оценил готовность США к дальнейшему контакту с Россией.