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Политика

Лантратова осудила удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Запорожской области

Лантратова назвала преступлением Украины атаку на автобус в Запорожской области
Григорий Сысоев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала очередным преступлением Украины атаку на автобус Краснодар — Мелитополь в Запорожской области. Соответствующий пост она опубликовала в мессенджере «Макс».

«Очередное преступление киевского режима. Держу ситуацию на контроле», — написала омбудсмен.

Утром 8 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, попал под удар украинского беспилотника в регионе. В транспортном средстве находились одиннадцать человек — девять пассажиров и два водителя. Они успели покинуть салон перед ударом.

Это не первая атака ВСУ на пассажирские автобусы. Так, 6 июля украинский беспилотник ударил по автобусу в Белгородской области. Изначально сообщалось, что в результате удара пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Но позже число пострадавших увеличилось до восьми человек.

Ранее в Белгородской области украинский дрон взорвался рядом с автобусом.

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