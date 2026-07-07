В Белгородской области украинский дрон взорвался рядом с автобусом

Два человека пострадали при детонации дрона ВСУ около автобуса в Таврово

Украинский беспилотник взорвался рядом с рейсовым автобусом в селе Таврово в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

В результате атаки пострадали два человека.

«Одному пострадавшему медики скорой оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался. Женщину <...> для обследования транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде», — говорится в заявлении.

Предварительно, мирная жительница получила акубаротравму.

В оперштабе добавили, что сам автобус также получил повреждения. Они оказались незначительными.

6 июля дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по пассажирскому автобусу на трассе Никольское — Таврово в Белгородской области. Изначально поступила информация о том, что пострадали шесть человек. Но впоследствии число получивших травмы выросло до восьми. Трое раненых находятся на стационарном лечении в городской больнице Белгорода. Остальных пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой.

Ранее в Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ на автомобиль не спасли мужчину.