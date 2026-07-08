Трамп похвастался популярностью в соцсетях

Президент США Дональд Трамп заявил, что видеоролики с его участием являются самым популярным контентом в соцсети TikTok и собрали 4 млрд просмотров. Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте перед открытием пленарной сессии саммита альянса в Анкаре.

По словам американского лидера, его популярность подтверждают опубликованные накануне данные.

«Вы знаете, кто на первом месте в TikTok? Я на первом месте в TikTok», — сказал он.

Трамп отметил, что его ролики посмотрела примерно половина населения мира.

6 июля Трамп уже заявлял, что находится на первой строчке рейтинга самых популярных личностей в TikTok, обогнав певицу Тейлор Свифт. Тогда он отметил, что у него около 16,6 млн подписчиков.

В Анкаре 7-8 июля проходит саммит НАТО, на котором европейские члены альянса надеются восстановить отношения с американским президентом. Встречу также посетит украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против России.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. По его словам, Россия не развязывала войну на Украине — это сделали страны НАТО, и эта война началась с государственного переворота в Киеве.

Ранее Трамп выразил недовольство НАТО.