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Политика

Путин заявил о противостоянии России всему коллективному Западу в виде НАТО

Путин: НАТО развязало войну против России, она одна противостоит всему Западу
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде организации Северо-Атлантического блока (НАТО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле, пишет РИА Новости.

По его словам, Россия не развязывала войну на Украине — это сделали страны НАТО, и эта война началась с государственного переворота в Киеве. При этом с тех пор государства — члены НАТО планомерно расширяют свое участие в антироссийской кампании.

Глава государства отметил, что на протяжении восьми лет Россия безуспешно пыталась убедить Киев наладить диалог с Донбассом и ожидала мирного разрешения конфликта в регионе, но в конечном итоге была вынуждена прибегнуть к защите местных жителей с помощью военных действий.

Путин подчеркнул, что Москва не выступает зачинщиком текущего вооруженного противостояния на Украине, напротив — страна вынуждена обороняться от массированного давления объединенных сил Запада.

Также на встрече Путин заявил, что группировка Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) превышает 700 тысяч человек.

Ранее Путин рассказал о проблемах с дронами ВСУ на СВО.

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