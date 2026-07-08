Навроцкий впервые побеседовал с Зеленским на фоне конфликта из-за героизации УПА

Зеленский и Навроцкий провели встречу на полях саммита НАТО в Анкаре

Украинский лидер Владимир Зеленский провел беседу с президентом Польши Каролем Навроцким на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua».

Литвин уточнил, что встреча состоялась накануне вечером 7 июля. О чем именно говорили главы двух государств, он не сообщил. Известно лишь, что они запланировали новые встречи.

До этого глава бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач заявил, что Навроцкий не будет встречаться с Зеленским во время саммита НАТО в Турции. Пшидач отметил, что важна не просто встреча ради встречи — она должна принести какие-то позитивные результаты. Он напомнил, что недавний визит в Варшаву министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его встреча с главой МИД Польши Радославом Сикорским не принесли положительных результатов.

Пшидач подчеркнул, что если Зеленский хочет улучшения отношений с Польшей, то Киеву следует прекратить героизацию пособников Третьего рейха и возведение им памятников.

Конфликт между Украиной и Польшой обострился в связи с решением Зеленского присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава значительно сократила поставки военной техники и вооружения Киеву.

Ранее на Украине призвали Польшу к «взвешенности» и напомнили об «общем враге».