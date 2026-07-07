Навроцкий не будет проводить встречу с Зеленским во время саммита НАТО в Турции

Президент Польши Кароль Навроцкий не будет встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Турции, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач. Об этом сообщает портал Gazeta.pl.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи Навроцкого и Зеленского, Пшидач напомнил, что украинская сторона неоднократно от нее отказывалась. Он отметил, что важна не просто встреча ради встречи — она должна принести какие-то позитивные результаты. Глава бюро международной политики добавил, что добавил, что недавний визит в Варшаву министра иностранных дел Украины Украины Андрея Сибиги и его встреча с главой МИД Польши Радославом Сикорским не принесли положительных результатов.

Пшидач подчеркнул, что если Зеленский хочет улучшения отношений с Польшей, то Киеву следует прекратить героизацию пособников Третьего рейха и возведение им памятников.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой страны. Причиной для этого стало решение Зеленского присвоить одной из бригад Вооруженных сил Украины название в честь деятелей УПА (организация запрещена в России) (Украинской повстанческой армии).

Ранее Польша возложила на Украину ответственность за ухудшение отношений.