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Политика

Трамп пообещал передать Турции истребители F-35

Трамп: Турция получит истребители F-35
Olivier Rachon/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал Турции истребители F-35. Об этом сообщает ТАСС.

«Турция получит F-35», — сказал Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в рамках саммита альянса в Анкаре.

Накануне Трамп говорил, что его не беспокоит наличие у Анкары российских комплексов С-400 в контексте возможной сделки по F-35.

По словам Трампа, сегодня его ничего не беспокоит в связи с Турцией, а отношения Вашингтона с Анкарой, «вероятно, лучше, чем когда-либо».

Американский президент также подчеркнул, что двусторонние связи с Турцией сейчас находятся на самом высоком уровне, в том числе по сравнению с периодом его первого президентского срока.

В конце июня Euractiv писал, что Вашингтон может вернуться к идее продажи Анкаре истребителей F-35, если Турция откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране.

В публикации отмечается, что Турция была исключена из американской программы поставок F-35 в 2019 году после приобретения Анкарой российских систем ЗРК. По мнению Вашингтона, продажа истребителей турецкой стороне могла бы представлять угрозу для американских технологий из-за возможности сбора данных об уязвимости F-35.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа.

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