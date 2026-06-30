Турция может продать российские С-400 Южной Корее ради F-35

Euractiv: США могут продать Турции F-35 при передаче С-400 другой стране

Вашингтон может вернуться к идее продажи Анкаре истребителей F-35, если Турция откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но не будет возвращать их Москве, а продаст третьей стране. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По данным издания, потенциальным покупателем истребителей может стать Южная Корея.

В публикации отмечается, что Турция была исключена из американской программы поставок F-35 в 2019 году после приобретения Анкарой российских систем ЗРК. По мнению Вашингтона, продажа истребителей турецкой стороне могла бы представлять угрозу для американских технологий из-за возможности сбора данных об уязвимости F-35.

Против возвращения Турции в американскую программу закупок выступают Греция и Израиль. Афины и Тель-Авив утверждают, что передача Анкаре американских истребителей нарушит региональный баланс сил.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президент США планирует инициировать сделку о поставке Турции двигателей для истребителей на сумму $700 млн.

Ранее Рубио заявил, что намеченный на июль саммит НАТО в Турции «будет веселым».