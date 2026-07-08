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Рютте заявил, что Трамп поддерживает НАТО

Рютте: Трамп полностью привержен НАТО
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает политику НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, его слова приводит Reuters.

«Трамп полностью привержен НАТО», — отметил Рютте.

Американский лидер встречается сегодня с лидерами стран-участниц НАТО в рамках саммита альянса, проходящего в Анкаре.

На встречу также прибыл премьер-министр Канады Марк Карни, который заявил журналистам, что в рамках альянса происходит перераспределение финансовых затрат, к которому давно призывал президент США. Он добавил, что Европа и Канада берут на себя все больше денежных обязательств в рамках НАТО.

Накануне Трамп заявил, что США могли бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Американский президент также отметил, что он «очень разочарован» в НАТО.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон «вообще не обязан тратить никакие деньги» на Европу, поскольку она категорически отвергает попытки США получить контроль над Гренландией

Ранее Рютте заявил, что Трамп имеет право быть разочарованным в Европе.

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