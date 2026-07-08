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Политика

Премьер Дании заявила о готовности защищать Гренландию после новых притязаний Трампа

Премьер Дании Фредериксен предупредила Трампа о готовности защищать Гренландию
Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после очередных притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию заявила о готовности Копенгагена защищать свою территорию и напомнила о «четкой позиции» по этому вопросу. Об этом сообщает «Европейская правда».

Она подчеркнула, что «Гренландия не продается» и понадеялась, что все союзники Дании это поймут. Премьер призвала Соединенные Штаты принять во внимание позицию самих гренландцев оставаться в составе Дании.

«Мы готовы защищать каждый метр территории НАТО, включая свою территорию. Между тем одна из причин, по которой мы создавали НАТО много лет назад, – это была идея, что если что-то происходит с одним из нас, то все остальные должны его поддержать», – заявила Фредриксен.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить остров к США. В январе он говорил о планах установить контроль над территорией для обеспечения национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин назвал план Трампа по присоединению Гренландии серьезным. Не стоит полагать, что идея о присоединении острова к США является лишь экстравагантным заявлением, предупреждал российский лидер. По его мнению, Вашингтон будет и дальше продвигать свои интересы в регионе.

Ранее политик Мема объяснил, почему США нужна Гренландия.

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