Захарову возмутил отказ Киева забирать тела солдат

Решение Киева не забирать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспрецедентно и не имеет аналогов в истории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они не забирают своих, своих не забирают пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, нет такой социальной группы в истории — я сейчас даже про народ не хочу говорить, — которая бы своих не забирала», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что во все времена считалось обязательным любым способом забирать тела воинов с поля боя.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что украинское руководство отказалось от участия в передаче тел собственных погибших бойцов, находящихся в Константиновке. Таким решением Киев еще раз продемонстрировал свое отношение к военнослужащим как к расходному материалу, заявили в ведомстве.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, взятие города, превращенного ВСУ в крепость, нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее военный эксперт раскрыл реакцию Зеленского на взятие Константиновки.