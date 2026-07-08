В МИД РФ ожидают на саммите НАТО «кулуарные» обсуждения Украины

В кулуарах саммита НАТО в Анкаре обсудят террористическую угрозу, исходящую от Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Кулуарно, в ходе двусторонних встреч, мероприятий тет-а-тет, <...> они (участники саммита НАТО. — «Газета.Ru») безусловно будут поднимать тему расползающегося, я бы сказала, расползшегося уже по миру, киевскорежимного терроризма», — отметила Захарова.

Она уточнила, что терроризм не является украинским, ведь многие граждане Украины и этнические украинцы не имеют к нему никакого отношения.

До этого Захарова заявила, что лидеры стран НАТО будут использовать президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Анкаре как мячик для пинг-понга.

7-8 июля в Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее Рютте высказался по поводу мирных переговоров по Украине.