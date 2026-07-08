Захарова отвела Зеленскому роль «мячика для пинг-понга» на саммите НАТО

Захарова: на саммите НАТО Зеленского будут гонять как мячик для пинг-понга

Лидеры стран НАТО будут использовать президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Анкаре как мячик для пинг-понга. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в эфире радио Sputnik.

«Они будут друг другу жать руки. Они будут гонять Зеленского как мячик цвета хаки для пинг-понга, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все как всегда», — сказала Захарова.

До этого CNN со ссылкой на чиновников писал, что Дональд Трамп отправляется на саммит НАТО в «скверном настроении», поэтому нет уверенности, что мероприятие пройдет гладко. Как отмечается в материале, Трамп «за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика отразилась и в его публичных заявлениях».

7-8 июля в Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее Рютте высказался по поводу мирных переговоров по Украине.