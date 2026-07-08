В РФ усомнились, что МАГАТЭ получит полный доступ к ядерным объектам Ирана

Ульянов: полного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране не будет

Полноценного присутствия инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране в ближайшее время не будет. Об этом рассказал РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Думаю, что в ближайшее время рассчитывать на появление инспекторов МАГАТЭ в Иране не приходится», — сказал он.

По его словам, на некоторые станции типа атомной электростанции «Бушер», которые не пострадали от американо-израильских атак, визиты могут быть, но полноценного присутствия не будет.

23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что нет спешки с отправкой инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в Иран. Глава американского государства подчеркнул, что они «будут там в нужный момент».

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран пригласил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Он пояснил, что такой шаг символизирует окончательную денуклеаризацию или прекращение ядерной программы Тегерана. Именно об этом США просили Иран, добавил Вэнс.

Ранее стало известно, как США и Иран будут решать вопрос ядерных материалов после сделки.