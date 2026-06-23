Трамп заявил об отсутствии спешки с отправкой инспекторов на ядерные объекты Ирана

Трамп: спешки с направлением ядерных инспекторов МАГАТЭ в Иран нет

Спешки с отправкой инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты в Иран нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Спешки нет. Но они будут там в нужный момент. Они ошибаются. Они знают, что ошибаются», — сказал Трамп, комментируя заявления иранской стороны о том, что таких договоренностей нет.

До этого в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана.

22 июня американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран в Швейцарии заложили прочную основу для согласования окончательной договоренности о завершении конфликта.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.