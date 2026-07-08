В России предупредили о планах Зеленского организовать переворот в Белоруссии

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен вбить клин между Москвой и Минском, чтобы впоследствии устроить переворот в Белоруссии. Об этом News.ru заявил политолог Евгений Минченко.

«Стратегия Зеленского очевидна: выбить одного из союзников России, ударить по болевым точкам, а затем попытаться организовать в Белоруссии переворот», — сказал Минченко.

По его словам, для этого Киев может нанести по Белоруссии удары. Он также допустил, но назвал маловероятной «квазиинтервенцию», когда в страну войдут солдаты ВСУ под видом «добровольческих формирований». Эксперт напомнил, что Белоруссия – «немаленькая страна», и армия Украины вряд ли способна на подобные операции.

25 июня глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, он попросил их передать главе Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

19 июня Владимир Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Ранее Буданов призвал не делать из Белоруссии врага.