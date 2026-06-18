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Политика

Лавров заявил, что только слов недостаточно в ответ на действия Киева

Лавров: РФ будет наносить массированные удары по объектам ВСУ
Пресс-служба МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия — АСЕАН заявил, что давно уже убежден, что слов в ответ на действия киевских властей недостаточно, передает РИА Новости.

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста (президента Украины Владимира Зеленского — «Газета.Ru»), что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ», — подчеркнул министр.

18 июня первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что Вооруженным силам России необходимо наносить удары по украинской транспортной инфраструктуре, чтобы прекратить налеты беспилотников на регионы РФ. Необходимо начать «воевать всерьез», приближая тем самым капитуляцию Киева, подчеркнул депутат.

До этого генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказал мнение, что России необходимо перейти к интенсификации наступательных операций в зоне СВО и обеспечить выход на западные границы Украины, чтобы обезопасить российские объекты энергетики от ударов ВСУ.

Ранее военкор Коц высоко оценил работу сил ПВО при отражении атаки дронов на Москву.

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