США рассчитывают продолжить переговоры с Ираном после обмена ударами

WSJ: США намерены продолжить переговоры с Ираном после очередных ударов

США намерены продолжить переговоры с Ираном, несмотря на недавние удары по иранским объектам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, одновременно американский флот сохраняет готовность к возможному возобновлению блокады иранских портов, если соответствующее распоряжение отдаст президент США Дональд Трамп.

В ночь на среду 8 июля Вооруженные силы США нанесли серию ударов по Ирану. По информации Центрального командования ВС Соединенных Штатов, атаки совершены в ответ на якобы удар Исламской Республики по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив.

Таким образом серия из шести взрывов раздалась на иранском острове Кешм в Ормузском проливе и еще в городах Ирана Бендер-Аббас и Сирик.

28 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удары по многочисленным целям в Иране. Он назвал это ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

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