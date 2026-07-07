Песков: стратегия номер один для РФ — достаточная сила для победы над Западом

«Стратегией номер один» для России является наличие достаточной силы для победы в противостоянии и конкуренции с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

»[Стратегия] номер один — быть достаточно сильным, чтобы противостоять конкуренции и конфронтации. Это номер один. Если вы влиятельны, вы уважаемы», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем он отметил, что даже если вас боятся, вас будут уважать.

23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня западные страны открыто твердят о том, что они готовятся к войне с Россией, наращивают военные наступательные бюджеты. По его словам, коллективный Запад прибегает к лживым утверждениям о якобы российской военной угрозе для аргументации своей радикальной милитаризации.

Глава государства также подчеркнул, что Российская Федерация готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы.

Ранее Путин уличил Запад в многолетнем обмане России.