Путин уличил Запад в многолетнем обмане России

Политики западных стран намеренно вводили Россию в заблуждение ради использования Украины в собственных геополитических целях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Глава российского государства отметил, что сегодня за рубежом уже открыто и публично признаются в своих настоящих намерениях. Путин подчеркнул, что процесс обмана России начался еще несколько десятилетий назад. Он указал, что западные элиты не сдержали свои обещания о нерасширении НАТО на восток в девяностых годах.

«Стремясь использовать Украину как инструмент для достижения своих целей, эти деятели всех обманывали», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин заявил, что Запад рассчитывал на быстрый крах России в 2022 году. По их мнению, все должно было бы развалиться, не получилось.

Кроме того, он выразил уверенность в возобновлении отношений с Европой.

