В Киеве заявили, что не намерены принимать ультиматумы Варшавы

Киев не намерена принимать ультиматумы Варшавы. Об этом в интервью агентству «РБК-Украина» заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов.

Он отметил, что напряженность в отношениях с Польшей скоро достигнет пика, впереди еще самый сложный этап двусторонних отношений. По словам Буданова, польская сторона готовит целую серию действий, ведущих к эскалации.

Глава офиса подчеркнул, что Украина «не примет ультиматум ни от кого в этом мире», и с ней нельзя разговаривать подобным языком. Он указал, что Киев не будет действовать поспешно или предпринимать неправильные шаги, но «любое проявление недружественной политики будет встречено реакцией».

7 июля стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий не будет встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Турции.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой страны. Причиной для этого стало решение Зеленского присвоить одной из бригад Вооруженных сил Украины название в честь деятелей УПА (организация запрещена в России) (Украинской повстанческой армии).

Ранее Польша возложила на Украину ответственность за ухудшение отношений.