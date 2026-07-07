Причины негативного отношения Европы к России кроются как в попытках европейских политиков свалить на слишком большую по их меркам страну ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании Европы взять некий исторический реванш. Об этом в интервью интервью Die Weltwoche рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, Россия слишком велика, чтобы государства Европы могли ее игнорировать, поэтому они предпочитают уделять РФ повышенное внимание. Европе удобно создавать из России образ угрозы, добавил Песков.

Он отметил, что действующее поколение европейских политиков склонно к популизму, они призывают своих граждан тратить больше денег на оборону под предлогом объединения перед лицом «главного врага».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По его словам, Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее в Кремле дали Европе четыре совета.