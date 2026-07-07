Главный голос России на международной арене - это президент РФ Владимир Путин. Об этом в интервью Die Weltwoche рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналист издания назвал пресс-секретаря президента РФ главным человеком, который доносит позицию российской стороны.

Песков не согласился с данным утверждением, подчеркнув, что в стране много людей, которые доносят позицию Москвы.

«А главный голос России - это президент Путин», – добавил Песков.

В этом же интервью представитель Кремля заявил, что никогда не был вовлечен в политику, он является государственным служащим.

До этого Песков заявил, что Запад никогда не должен диктовать свои правила остальному миру.

Также Путин заявил, что архитектура формирующегося многополярного мира должна строиться по нормам ООН, на принципе равной и неделимой безопасности и учитывать права народов самим определять свою судьбу.

Ранее Лавров назвал главную угрозу международной безопасности.