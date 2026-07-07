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Политика

Песков призвал Запад не диктовать правила остальному миру

Песков: Запад никогда не должен диктовать свои правила остальному миру
Maxim Shemetov/Reuters

Запад никогда не должен диктовать свои правила остальному миру. Об этом в интервью изданию Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что мир изменился, и трудно представить, что прежние времена когда-либо вернутся.

«Мы поняли, что все разговоры различных международных организаций о необходимости жить по неким «правилам», установленным неизвестно кем, а также все ссылки на международное право, которое сегодня уже не соблюдается, — все это потеряло прежний смысл», — сказал Песков.

По его мнению, никто не должен безоговорочно доверять системе политического, правового и экономического сосуществования, созданной западным миром.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что архитектура формирующегося многополярного мира должна строиться по нормам ООН, на принципе равной и неделимой безопасности и учитывать права народов самим определять свою судьбу.

В конце мая Путин в телеграмме участникам форума «Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность» заявил, что сегодня важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии.

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