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Политика

Лавров назвал главную угрозу международной безопасности

Лавров: Европа становится главной угрозой для международной безопасности
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Европа становится главной угрозой для международного мира и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

По словам дипломата, Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном вновь, как и Германия под властью Адольфа Гитлера перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии.

Лавров также заявил, что Европа буквально нагло «лезет» со своими оценками переговоров по урегулированию конфликта на Украине, «растаптывая» все «ростки здравого смысла», проявленные Соединенными Штатами.

19 июня министр заявил, что решение Европейского союза пролонгировать ограничительные меры против Москвы сроком на один год являются стремлением Запада добиться капитуляции России.

Ранее Лавров назвал Зеленского фюрером.

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