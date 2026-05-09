Путин объяснил, на что должна опираться архитектура многополярного мира

Архитектура формирующегося многополярного мира должна строиться по нормам ООН, на принципе равной и неделимой безопасности и учитывать права народов самим определять свою судьбу. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время приема по случаю Дня Победы в Кремле.

«Формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте», — сказал Путин.

Он также призвал пресекать все попытки фальсифицировать события Второй мировой войны и не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала в отношении нацистских преступников.

Глава государства подчеркнул, что Россия считает своим долгом не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других преступлений нацистов.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади. Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как поясняли в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. «Газета» вела хронику событий.

Ранее Путин назвал начало ВОВ одной из самых скорбных дат в истории России.