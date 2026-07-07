Спецоперация на Украине превратилась в «настоящую войну» из-за вмешательства стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию Die Weltwoche.

Он пояснил, что ситуацию изменила поддержка Европой и США Украины поставками вооружений.

«С одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков заявил, что Запад никогда не должен диктовать свои правила остальному миру. Он также обратился к европейцам с посланием: заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы.

По его словам, европейцы должны прислушаться к обеспокоенностям России. А если Европа будет игнорировать их, то у нее будут проблемы, предупредил Песков.

Ранее в Кремле рассказали, чем Украина стала для Европы.