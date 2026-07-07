Премьер Дании исключила возможность продажи Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла возможность продажи Гренландии. Об этом она заявила в ходе саммита НАТО в Анкаре, передает агентство Ritzau.

«Конечно, Гренландия не продается, мы четко заявили об этом с самого начала. Этого не произойдет», — сказала премьер Дании.

По словам главы датского правительства, у ее страны хорошее военное сотрудничество с США. В то же время Фредериксен заявила, что не намерена обсуждать с президентом США Дональдом Трампом его заявления о Гренландии на встрече в Анкаре.

В мае телеканал «Би-би-си» сообщал, что в последние месяцы США активно ведут секретные переговоры с Данией о расширении военного присутствия в Гренландии. По данным журналистов, Вашингтон намерен открыть три новые базы на юге острова. В Белом доме называли переговоры оптимистичными и отмечали, что они движутся в правильном направлении. Дания подтвердила готовность обсуждать размещение дополнительных баз, но от подробностей отказалась. Планируется, что новые объекты будут сосредоточены на наблюдении за потенциальной российской и китайской морской деятельностью в северной Атлантике.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить остров к США. В январе он говорил о планах установить контроль над территорией для обеспечения национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин назвал план Трампа по присоединению Гренландии серьезным. Не стоит полагать, что идея о присоединении острова к США является лишь экстравагантным заявлением, предупреждал российский лидер. По его мнению, Вашингтон будет и дальше продвигать свои интересы в регионе.

Ранее политик Мема объяснил, почему США нужна Гренландия.