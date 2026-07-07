Украинцам следует задать вопрос о завершении конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Они должны спросить своего президента, о легитимности которого можно задаться вопросом: действительно ли легитимен он сейчас или нет», — сказал он.

Комментируя боевые действия в зоне СВО Песков отметил, что вся территория Донецкой народной республики (ДНР) будет освобождена.

В этом же интервью Песков сказал, что Россия очень большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны. Он отметил, что Россия никогда не начинала мировой войны, если вспомнить историю, и не будет делать этого теперь.

Ранее Песков назвал условие для прекращения боевых действий.