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Политика

В Кремле рассказали об ожидании звонка от президента Франции

Песков: Россия открыта для диалога и ждет, что Макрон позвонит Путину
Lukas Barth/Reuters

Москва открыта для диалога и ждет, что президент Франции Эммануэль Макрон после очередного заявления о намерениях все-таки позвонит президенту России Владимиру Путину. Об этом в интервью Die Weltwoche рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что никаких скрытых контактов российской стороны с Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем не было.

В июне сообщалось, что Евросоюз вновь раскололся на два лагеря из-за возможного возобновления диалога с Россией по украинскому урегулированию. Газета Politico сообщает, что против контактов с Москвой выступили Франция и Германия. Ранее стало известно, что председатель Европейского совета Антониу Кошта обратился к Кремлю с просьбой наладить прямой канал связи между ЕС и Россией. Сможет ли Евросоюз участвовать в переговорах по Украине и почему возник раскол — в материале «Газеты.Ru».

В феврале Макрон заявил, что подготовка к контактам с Путиным ведется на техническом уровне. Французский лидер отметил, что параллельно по этому поводу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Захарова заявила, что желание Макрона позвонить Путину «не пошло дальше слов».

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