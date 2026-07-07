Один шаг до освобождения всего Донбасса: эксперты оценили взятие Константиновки

Успехи Вооруженных сил РФ в Константиновке и Красном Лимане свидетельствуют о приближающемся освобождении Славянска и Краматорска. Эксперты утверждают, что это открывает дорогу к финальной битве за Донбасс. И уже сегодня начинаются решающие бои. Чем важно взятие Константиновки — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле 3 июля сообщили об установлении полного контроля над Константиновкой на севере Донецкой народной республики. «Этот важный город полностью перешел под наш контроль. Он был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что город освобожден от противника благодаря героизму российских военных.

Президент России Владимир Путин лично следил за освобождением Константиновки, за ходом сражения, озвучивал последние данные об успехах бойцов, подчеркивал важность их побед для освобождения всего Донбасса.

«Взятие Константиновки войсками «Южной» группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе. Безусловно, является ключом к освобождению всей территории ДНР», — сказал Путин в ходе посещения одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Таким образом, российские военнослужащие выполнили задачу, поставленную верховным главнокомандующим.

Глубокий символизм

Константиновка — одно из трех ключевых звеньев Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Этот рубеж обороны для украинского режима всегда был важнейшим плацдармом и логистическим узлом, его укреплению отводилось приоритетное внимание.

Установление полного контроля над Константиновкой открывает нашей армии возможности штурмовать последние «фортеции» киевского режима в ДНР — Славянска и Краматорска. Их взятие ознаменует собой освобождение всей ДНР.

«Дело в том, что именно в Славянске все началось в 2014 году. Еще тогда я разговаривал с ополченцами, которые говорили: «Мы обязательно вернемся и завершим это дело». Поэтому, безусловно, для нас это очень глубокий символизм. С любой точки зрения: с военной, исторической, моральной, нравственной», — заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам науки и образования, писатель Армен Гаспарян.

Эксперт также подчеркнул глубокий символизм освобождения Славянска и Краматорска. «Это ведь не только условно победа над Украиной. Мы же понимаем прекрасно, что воюем против НАТО. Украина — это территория, где ведутся боевые действия против стран Североатлантического альянса», — отметил писатель.

По его словам, в нашей военной истории есть много ратных подвигов, но это можно сравнивать только с Победой в Великой Отечественной войне, где точно так же воевали против всей объединенной Европы. А тут к ним добавляются еще Великобритания, Франция, Соединенные Штаты.

Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов, Славянск и Краматорск — особо укрепленные узлы обороны противника, взломав которые Россия получит новые тактические возможности, что сравнимо с прорывом Красной армии в 1943 году.

«Сегодня наши воины на СВО, как и ветераны Великой Отечественной войны восемь десятилетий назад, очищают русские земли от неонацизма. Завершение славянско-краматорской операции — это важный шаг к освобождению Донбасса и общей Победе», — сказал он.

Достижение цели

Уже более месяца западные издания освещали битву за Константиновку, делая ставку на ее неприступность. Reuters называл ее ключевым опорным пунктом в «Поясе крепостей», Bloomberg — «городом-крепостью». А польская Interia констатировала, что, «если русские займут Константиновку, российские войска используют ее как плацдарм для продвижения на север вдоль «пояса крепостей».

Теперь все их самые пессимистичные сценарии сбываются — российские войска побеждают.

Журналист и ведущий утренней информационно-аналитической программы «Формула смысла» на «Вести FM» Дмитрий Куликов подчеркнул двойную значимость освобождения Славянска и Краматорска.

«Славянск и Краматорск — это узлы, которые, безусловно, будут вскрыты нашими вооруженными силами. Когда это произойдет, мы выйдем на границы Донецкой народной республики. С одной стороны, это будет значимая военная победа, которая меняет стратегический рисунок. С другой — идеологически и культурно-исторически это достижение той цели, которую нес в себе народ Донбасса еще с 2014 года», — считает он.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Как уроженец Донбасса, я могу сказать: люди Донбасса тогда встали именно за то, чтобы быть с Россией. Они провели референдум, они говорили не о какой-то другой Украине, а о себе: мы хотим быть в России, мы русские, многонациональные русские. Донбасс — это огромное смешение самых разных этнических национальностей, но он всегда считал себя русским. Именно за это люди встали в 2014 году — за то, чтобы быть Россией, не покориться нацистской бандеровской украинской власти», — отметил эксперт, добавив, что сражение за эту огромную агломерацию будет тяжелым. Но русский солдат уже не раз доказывал, что может делать то, чего не могут делать другие.

«Я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы эту задачу выполнят, а Славянск и Краматорск будут освобождены. Все это вернется в Россию-матушку — так, как и хотели люди, которые жили и живут на этой земле», — резюмировал Куликов.

Историческая Родина

Сдержать наших бойцов под Константиновкой пытался весь блок НАТО — и весь блок НАТО проиграл. Западное командование многое ставило на сдерживание России в Донбассе. Беспилотники, боеприпасы, оружие, техника — под Константиновкой против России воевал внушительный натовский арсенал.

Но наши бойцы вопреки любым козням Запада зачистили город и открыли дорогу на Славянск и Краматорск. Конечно, украинский режим перед саммитом НАТО начал опровергать потерю Константиновки, но так он делал всегда после взятия Россией знаковых городов Донбасса.

Почему Славянск и Краматорск имеют большое значение для России, объяснил чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов: «Славянск и Краматорск важны для России по нескольким причинам. Во-первых, это русские земли, на которых живут наши люди. Они до сих пор ждут прихода российских войск и воссоединения со своей исторической Родиной. Во-вторых, это укрепленный район, который имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения наших войск. В-третьих, это еще и очень важная в экономическом смысле территория. И Славянск, и особенно Краматорск — это промышленное сердце Донбасса».

Согласен с этим и лектор Российского общества «Знание», заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Андреев. Он рассказал об исторической взаимосвязи Славянска и Краматорска с Россией.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На земли, на которых находятся Славянск и Краматорск, мы пришли еще в царствование Ивана Грозного. Там были организованы соляные промыслы. Трудно переоценить значение нашего присутствия здесь на фоне освоения Новороссии и присоединения Крыма в XVIII веке. Славянск и Краматорск получили свою специализацию в индустриальном сердце России, которую сохраняли и развивали до распада СССР», — отметил эксперт, указав еще и на стратегическую военную значимость освобождения Славянска и Краматорска.

«Их освобождение также станет и переломным событием во всей спецоперации, поскольку к западу от Славянска и Краматорска уже нет такой мощной линии укреплений, как непосредственно перед нынешней линией боевого соприкосновения. Мы получим важный плацдарм для продвижения вглубь Украины, в ту же Харьковскую область с юга», — объяснил эксперт.