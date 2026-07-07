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Политика

Песков заявил, что Россия никогда не разжигала воины

Песков: Россия никогда не начинала войн
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Россия никогда не начинала войн. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«Мы стремимся обеспечить свою безопасность. Но мы никогда не начнем третью мировую войну. Мы никогда не начинали (войн - ред.), вспомните историю. Но когда она начиналась против нас, мы отвечали до конца», — сказал представитель Кремля.

В этом же интервью Песков сказал, что Россия очень большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны.

До этого обозреватель Bloomberg Андреас Клут описал возможный сценарий начала третьей мировой войны. По его мнению, первые выстрелы почти наверняка произойдут в космическом пространстве вместе с одновременным обменом атак в киберпространстве.

Клут обратил внимание, что сейчас все основные военные державы, включая США, Китай и Россию, используют космос для шпионажа, составления карт местности и отслеживания своих врагов, а также для управления собственными силами и огневой мощью. И это обяжет их уничтожать вражеские спутники и наземные станции противников, защищая при этом собственную инфраструктуру, считает эксперт.

Ранее Зеленский рассказал, готов ли мир к третьей мировой войне.

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