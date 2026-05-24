Президент РФ Владимир Путин призвал объединить работу конструктивных сил, направленную на построение справедливого мира и противостояние разрушительным идеологиям. Глава государства отметил важность такого сотрудничества в телеграмме участникам форума «Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность», опубликованной на сайте Кремля.

«Важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии», — заявил Путин.

Он обратил внимание, что в форуме принимают участие известные политики и общественные деятели. Также на мероприятие приехали представители профсоюзного движения, молодежных и женских организаций.

Как указал российский лидер, международное сообщество должно принимать меры для сохранения исторической правды о Второй мировой войне. Это является фундаментом партнерских отношений между народами, а также их долгом перед будущими поколениями, подчеркнул президент.

15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Германия вновь возглавила движение в поддержку нацизма в Европе. При этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому была отведена главная роль в этом процессе — он стал «новым фюрером», сказал дипломат.

Ранее Лавров рассказал, что Зеленский получает «огромное удовольствие» от возрождения нацизма.