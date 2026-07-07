Беженка из Константиновки рассказала, как российские бойцы накормили ее хлебом

Беженка из ДНР Волохова расплакалась, когда российские бойцы угостили ее хлебом

Беженка из Константиновки Донецкой народной республики Людмила Волохова рассказала, что расплакалась, когда российские бойцы угостили ее хлебом. Об этом пишет РИА Новости.

«Они нас накормили, напоили. Мы девять месяцев хлеба не видели. Я попросила одного: «У вас хлебушка нет?» Он дал каждому по кусочку хлеба, и я заплакала», — сказала журналистам женщина.

Она рассказала, что военнослужащие РФ отдавали беженцам свои сухие пайки.

Людмила и ее супруг получили осколочные ранения. При этом украинские военнослужащие отказались оказать им медицинскую помощь, подчеркнула Волохова.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки в Донецкой народной республике. По его словам, взятие города, превращенного ВСУ в крепость, нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский отрицал взятие населенного пункта российскими силами. В своем Telegram-канале он писал, что «если Константиновка сейчас под контролем России, то, вероятно, у [президента РФ Владимира] Путина не будет проблем встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну».

Ранее военный эксперт раскрыл реакцию Зеленского на потерю Константиновки.