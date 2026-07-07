Стало известно, какую военную помощь Канада предоставит Украине

$925 млн из нового пакета военной помощи Украине на сумму более $2,8 млрд пойдут в том числе на закупку боеприпасов, производство бронированных машин и на поставку «критически важных технологий» и инженерного оборудования для Киева. Об этом сообщили в правительстве Канады после встречи премьер-министра страны Марка Карни с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В рамках выделенных Канадой в этом году 2,8 миллиарда долларов на военную поддержку премьер-министр Карни объявил о предоставлении военной помощи Украине, включая 475 миллионов долларов на закупку боеприпасов, почти 400 миллионов долларов на производство 35 бронированных машин канадского производства и 50 миллионов долларов на поставку критически важных технологий и инженерного оборудования», — сказано в публикации.

До этого Карни заявил о том, что канадская миссия по обучению и развитию возможностей украинских военных продолжится до 2029 года.

Кроме того, канадские премьер подтвердил поддержку Канадой восстановления Украины и отметил, что Оттава поддерживает санкции против России.

7 июня Марк Карни заявил, что Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму более $2 млрд, и в этот пакет войдут дроны, боеприпасы и другие разновидности вооружений. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев получила крупную партию помощи в области систем противовоздушной обороны (ПВО) от Канады.

В недавнем интервью газете Bild министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия станет крупнейшим среди стран НАТО донором в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Ранее Туск заявил, что военная помощь Украине в интересах Польши.