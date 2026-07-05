Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором украинской армии

Писториус: Германия выделит больше всех в НАТО денег на военную помощь Украине

Германия станет крупнейшим среди стран НАТО донором в рамках нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild.

Он подтвердил, что члены Североатлантического альянса обсуждают возможность взять на себя новые обязательства по военной поддержке Киева на общую сумму €70 млрд. По его словам, речь идет о совместном финансировании за счет кредитов Евросоюза и «нового фонда поддержки» Украины.

«Она (доля Германии), несомненно, будет самым большим отдельным взносом», — пообещал Писториус в ответ на вопрос о вкладе Берлина в обсуждаемую программу военной помощи Киеву.

При этом министр не стал уточнять, какую именно сумму готова вложить Германия в этот пакет поддержки.

В бюджет Германии на текущий год заложены рекордные расходы — €11,5 млрд — на закупку вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая артиллерию, беспилотники и бронетехнику. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев подчеркнул, что указанная сумма составляет почти 0,25% от немецкого ВВП. По его словам, это «колоссальные цифры».

Ранее Писториус заявил о «решающей фазе» конфликта на Украине.