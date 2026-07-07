Украина получила крупную партию вооружения от одной из стран Запада

Украина получила крупную партию помощи в области систем противовоздушной обороны (ПВО) от Канады. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал INSIDER UA.

Зеленский в настоящее время принимает участие в саммите НАТО, который проходит в Анкаре. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Зеленский в свою очередь рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ и ожидает «сильный и результативный» саммит НАТО и решения, которые дадут больше возможностей для обороны.

По словам военного эксперта Андрея Морочко, на предстоящей встрече в рамках саммита Зеленский и Трамп будут обсуждать очередные поставки оружия Киеву. По его словам, Вашингтон зарабатывает на продаже оружия колоссальные деньги и Трамп будет добиваться того, чтобы прибыли росли.

Ранее стало известно об использовании ВСУ списанных ракет Patriot.